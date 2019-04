Géminis en abril 2019: las soluciones aparecen inesperadamente

Se activa tu capacidad creativa, tu dinamismo y resolución. Una actividad o reunión social en la que participan personas influyentes te pondrá frente a una proposición ventajosa para ti. En un viaje de placer puede ocurrir una agradable sorpresa relacionada con un encuentro de alguien que hace mucho tiempo no veías. Mantén abiertos tus ojos y no dejes pasar las oportunidades sin aprovecharlas.

Amor Este es tu segundo mes de una semana intensa en que podrás iniciar una etapa de amor y romances. No mires al pasado sino solamente para recordar las buenas experiencias o para aprender de aquellas que no fueron tan buenas, pero sonríe.

Trabajo Has atravesado momentos muy difíciles en el pasado reciente, pero ya resurges como el Ave Fénix, y este mes descubres nuevas formas de incrementar tu productividad y resolver todos esos problemas laborales que te agobiaron tanto.

Dinero y fortuna

Aunque no te des cuenta, ahora has entrando en un buen período de crecimiento económico el cual te permitirá salir felizmente de situaciones difíciles, pero aún no ha llegado el gran momento que esperas y que será espectacular y muy prometedor.