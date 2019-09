Géminis – Domingo 29 de septiembre de 2019: entras en contacto con alguien que te inspirará

Amor Este fin de semana la versatilidad geminiana será el factor que te ayudará a recuperar un terreno sentimental que pensaste habías perdido por haber dicho lo que no debías en un mal momento.

Salud La buena salud de tu signo en este ciclo planetario que estás viviendo se pondrá de manifiesto en este día y te permitirá recuperarte rápidamente si has estado padeciendo recientemente de algún trastorno asociado con los oídos. Octubre llegará con muy buenas ondas de salud.



Dinero y fortuna

Actúa con la espontaneidad geminiana. No temas expresar tu idea aunque inicialmente te parezca alocada o absurda. Si sale bien todos te van a felicitar y ganarás en el intento, y si no funciona, no habrás perdido nada con probarlo. Tu experiencia previa te ayudará mucho y tu carisma hará el resto.