Géminis – Domingo 17 de febrero de 2019: momentos felices en tu realidad sentimental

Concéntrate en tus objetivos, mira hacia adelante siempre y verás como conquistas la felicidad geminiano. Apártate de esa gente envidiosa que está acercándose a tu lado y no te conviene incorporar dentro de tu círculo de amistades, ni siquiera en los medios sociales pues su energía negativa podría perjudicarte.

Durante este fin de semana no te dejes influir por cierto sentimiento de inseguridad laboral pues puedes estar muy aprensivo e interpretar de manera errónea las señales que te lleguen.

Tu signo está ahora en un proceso de regeneración celular. Si tu alimentación no es variada deberás enriquecerla con suplementos dietéticos. Recuerda que no es tanto la cantidad sino la calidad de los alimentos consumidos los que nos permiten disfrutar de una buena salud. No exageres, y vivirás más.