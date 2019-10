Géminis – domingo 13 de octubre de 2019: el plenilunio te inspira y motiva a la acción

La influencia que recibes durante este ciclo del plenilunio en el que tu regente Mercurio está en conjunción con Venus te mantienen en un tono alerta y avispado, geminiano. Muy pronto estarás resolviendo un asunto de dinero con personas litigantes así que debes mantener la guardia en alto y los ojos muy abiertos para evitar estafas, engaños o manipulaciones. No confíes en los codiciosos.

Tu regente Mercurio en un aspecto de oposición con Urano retrógrado exige de ti mucho cuidado para no cometer indiscreciones que luego te vayan a complicar el resto del año durante este último trimestre de 2019.



Amor

Se activa tu tono tierno y sensible, pero también tus fantasías y promueve especulaciones sentimentales lo cual te vuelve muy propenso a ser víctima de lo que otros digan. No te dejes impresionar ni hagas caso a rumores. Disfruta la vida y no te inquietes, tómalo todo con la agilidad mental que caracteriza a tu signo del elemento aire.