Géminis – Domingo 12 de mayo de 2019: no hay miedos que sean inconquistables

Debido al tránsito lunar existente en este domingo te encuentras en un tono de dudas así que procede cautelosamente en un negocio y no te lances a nada extraño para lo cual no te sientas lo suficientemente preparado.

Sin embargo, no permitas que esas vacilaciones te impidan avanzar, lo que espera de ti el universo, es precaución, no inacción. En el amor la situación es más estable que en el pasado. Un encuentro dominical con una persona interesante te ayuda a entender ciertas cosas y ampliar tu visión del mundo y de la vida.



Amor

Estarás tomando importantes decisiones en tu vida amorosa. Tal vez has estado preocupado por una cuestión que no merece la pena, o te sientes aislado o triste quien no te corresponde. En esta etapa del mes sinódico de mayo que en pocos días coincidirá con el inicio de tu ciclo de nacimiento, notarás cómo todo cambia a tu favor pues pones a funcionar tu voluntad y con ella activada logras maravillas sentimentales, geminiano.