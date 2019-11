Géminis – Domingo 10 de noviembre de 2019: te llegarán noticias de alguien amado que está ausente

No te dejes influir por quienes no tienen ningún poder para causarte daño emocional o amoroso pues ahora con la energía retrógrada de Mercurio sueles verte en el medio de situaciones imprevistas que cambian la dinámica del resto del mes. Concédele su espacio al amor y no te ocupes de lo que otros puedan pensar. Tú tienes derecho a la dicha y nadie puede juzgarte.