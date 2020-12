Escorpión – Viernes 18 de diciembre de 2020: un fin de semana con un toque divertido

Amor Algunos nativos del signo podrían estar nostálgicos por la falta a su lado de una persona amada que quizás esté en un servicio en el extranjero, un trabajo fuera de casa o que no puedan ver por la pandemia.

Si no puedes comunicarte por medio de la Internet o el teléfono envíale un mensaje telepático con tu mente porque el amor trasciende fronteras y no conoce limitaciones.

No te desalientes si estás aumentando de peso, en su lugar, llénate de entusiasmo, proponte seguir un régimen adecuado y ya verás.

Trabajo

Las actividades laborales que ahora se están presentando requieren una dosis alta de organización para no agobiarte por lo que no puedes resolver. Si planeas tus asignaciones con tiempo de adelanto, todo será posible y no te sentirás presionado.