Escorpión - Viernes 23 de abril de 2021: te sentirás materialista

Puedes querer hacer algo mucho más importante que las personas promedio con respecto a tu carrera, y te resulta difícil estar contento con mucho menos. A menudo encuentras difícil comprometerte con algún proyecto si no estás verdaderamente interesado.

En temas de salud puedes sentirte un poco mal por ahora, pero se recomienda que seas realista y corrobores que no son imaginaciones tuyas, es posible que tú estés inventando enfermedades que no tienes.

Por ahora el universo se ha olvidado de ti en temas económicos, las cosas no están saliendo como tú lo esperabas porque en tus casas generadoras de recursos no hay movimientos planetarios que favorezcan este tema, quizá por el momento tu pareja deba llevar los gastos urgentes. Pero no te desesperes porque viene algo bueno.