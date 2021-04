Escorpión - Sábado 24 de abril de 2021: te sentirás generoso

Por esta razón Urano es considerado en Caída o en una posición no tan favorable en Tauro. Así que te sentirás aletargado y con ausencia de energía, las ideas te llegan de manera muy lenta.

Puedes estar confundiendo algunos dolores o creando en tu mente enfermedades que no existen, mejor acude a revisión médica o tómate un descanso para calmar el estrés.

Las cosas en el trabajo pueden estar complicadas, es posible que no te sientas muy a gusto por ahora porque tu mente está bastante confundida, piensas que el mundo está en tu contra y te sientes rechazado en el trabajo, pero no es así, es porque el tránsito de Neptuno en tu casa 6 la casa del trabajo te hace confundir todo lo que sucede a tu alrededor. Mejor tómate un descanso y deja que este aspecto pase.

La energía para generar dinero por ahora puede estar un tanto limitada, aunque estás trabajando muy duro y el dinero no te falta, no son tiempos de gastarlo en cosas que no necesitas, mejor piensa en el ahorro para cuando sean tiempo de vacas flacas.