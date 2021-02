Escorpión - Sábado 20 de febrero de 2021: te rodea la creatividad

Aprovecha la energía de Venus en el signo de Piscis, pues se te presentarán oportunidades de mejorar tu vida en las que no debes dejar pasar, en el área de la moda y la belleza, quizá valga la pena tomarlas en cuenta.

La posición de Aries en la casa 6, la casa de la salud, provoca que estés propenso a dolores de cabeza. Relájate, no vale la pena preocuparse, no debes tomarte las cosas tan a pecho, no estará de más buscar atención médica.