Escorpión - Sábado 17 de abril de 2021: cuidado con las agresiones

Tienes a Mercurio en Aries, los cuales te dan mucha agilidad de pensamiento, un análisis certero y respuestas concretas. Pero la agresividad de Aries también la tienes, así que tendrás que tener mucho autocontrol para no terminar en una guerra verbal con tus allegados.

La facilidad que tienes para entablar pláticas inteligentes la tienes para discutir, y quizá te desesperas al ver que los demás no pueden seguir tu ritmo, pues a ti no se te pasan los detalles. Tendrás que ser pacientes con los que no tienen tu capacidad.