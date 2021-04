Escorpión - Miércoles 28 de abril de 2021: tiempo de reformar tu hogar

Salud.

El planeta Neptuno dentro del signo de Piscis en tu casa 6 en cuestiones de salud nos indica qué es importante que revises tu postura al caminar y que si no estás teniendo un calzado adecuado lo cambies; pues Piscis gobierna los pies y manos y Neptuno al ser su planeta regente puede estar indicando algún problema que no estamos viendo a simple vista; por lo tanto una visita al podólogo no te vendría nada mal.