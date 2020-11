Escorpión - Miércoles 25 de noviembre del 2020: se alejan los malos pensamientos de ti

Es importante que todo lo que signifique temores, te aleje de tus triunfos. Evita tapar el sol con un dedo, no siempre todo es como parece.

Si has elegido ser una persona mucho más grata con otros, seguro la vida te compensaría para que hagas lo correspondiente a una vida alegre. Al menos tienes a la Luna que sería mucho más compatible contigo de lo que parece.

Podría dolerte mucho, alejarte de alguien en quien confiabas, pero no por ello sería la manera y el modo en que todo se tenga que poner complicado y de cabeza para ti. Ahora, Aries se encuentra en mejor regencia contigo de lo que piensas y lograrías superar cualquier reto.

Pronóstico del día : declárate tu propio fan, si tienes la capacidad de mirarte al espejo, para ver lo mucho que tienes por delante, no tendrías bajas emociones o sentimientos que te quiten la idea de que pronto todo podría ser más próspero para ti. La conjunción entre la Luna y Marte, tiende a que te llenes de buenas vibraciones.

SALUD Tendrías que mejorar tu dieta, si quieres hacer que todo se ponga de la mejor manera para ti, no te sientas en desventaja, todo lo que implica salud, también tiene que disciplinarse si quieres ver buenos resultados. Ahora que las cosas se acerquen más a tus deseos, no los sueltes y llénate de buena energía.

No dejes que nadie te ataque, mucho menos si no tienen los argumentos necesarios para que las cosas se pongan en tu contra. Los dramas no tienen cabida en tu energía, por eso Aries estaría de tu lado, haciendo que todo se vea en buena energía.