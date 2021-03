Escorpión - Miércoles 24 de marzo de 2021: te sentirás confundido

Este día te sentirás confundido, por la cuadratura de Urano con la Luna, te conviene analizar tus sentimientos de frustración y coraje, por ahora no tomes ninguna decisión importante, porque el sentido de objetividad no es el mejor en este momento.

La energía de Marte en cuadratura con Venus puede generar condiciones para tener una relación amorosa complicada con esa persona que no has podido terminar, pues, aunque tienes otros amores, ese será tu eterno amante. Reconsidera cerrar ese circulo que no te deja avanzar.