Escorpión - Miércoles 2 de diciembre del 2020: después de un tiempo en malas energías, regresas como nuevo

La vida estaría llena de sorpresas para ti, posiblemente hayas dejado, que alguien que se mantenía al pendiente de ti, te ayude de pronto para que todo se vea mucho más factible que antes. Dejarías algunas cosas pendientes, no por querer claudicar, sino porque es momento de poner pausa a las cosas a largo plazo.

Has hecho todo lo posible por mantenerte en calma, por supuesto que no faltarían personas que intenten sacar lo peor de ti, pero no por ello tendrías que permitir que todo se ponga de cabeza. Ahora deberías ponerte contento, hay gente que tiene buenas noticias para ti y en ello vendría tu tranquilidad. Sobre todo, con la Luna menguante de tu lado.

Pronóstico del día: no es lo mismo permanecer, viendo como todo se mueve a tu alrededor y tu no haces nada por moverte, a que tomes como ejemplo lo que te sucede para que entres en mejores energías que antes. Es el trígono entre Venus y Neptuno, el que te haría sentir que tienes lo mejor del día, justo, frente a ti.

AMOR

La pena jamás ha ayudado a nadie. Por ello tendrías que ser muy suspicaz, audaz y ágil, pues si una persona, se encuentra de tu lado, es mejor que la mantengas contenta. Ahora que la Luna se encuentra menguante. Dejarías que te llene de buena regencia sin duda.

SALUD

Algunas veces podría ser importante tomar en cuenta todo lo que te dicen, pero en otras ocasiones, podrían ser solo distractores que te llenen de tristezas.

Hoy es mejor que nunca que tomes lo mejor de quienes piensas que en realidad te ayudan y no solo te critican, para que las sugerencias sean prósperas y no lo contrario.

DINERO Y FORTUNA

La presunción no es bien vista en ningún lado, si por alguna razón, has tenido a tu lado, la oportunidad de tener un buen dinero, mantenlo en privado. El dinero tiene muchas envidias ya en sí, por ello no tengas duda de que mantenerlo en resguardo, es lo mejor que puede sucederte.

TRABAJO

Posiblemente no tengas el trabajo de tus sueños, pero no es porque no hayas querido. Deberías pensar que lo que haces, es solo una plataforma para conseguir lo que has deseado durante mucho tiempo. Con Cáncer en regencia, ahora tendrías lo mejor posible para hacer que tu trabajo se sienta como propio.

Predicción de Pareja para hoy miércoles

Si te encuentras en pareja : ahuyenta las posibilidades de un truene con tu pareja, diciendo lo que sientes.

Si estás soltero : establece en realidad tus deseos. A pesar de que digas que quieres una relación, de pronto no estarías tan convencido.

Nivel de energía sexual : Alto.

Compatibilidades

Amor: Piscis o signos de agua.

Amistad: Acuario o signos de aire.

Laboral: Sagitario o signos de fuego.

Nivel de tolerancia : Moderado.

Con quien podrías entrar en tensión : aléjate de un Aries.

