Escorpión - Domingo 14 de febrero de 2021: vive tu vida con menos drama

Amor Juegas mucho con el papel de víctima, idealizas todo el tiempo, imaginas cosas, te cuestionas tal cual princesa de Disney. Deja el drama atrás, no hay amores perfectos y la vida se tiñe de colores, lo importante aquí es observar y responsabilizarte de lo que estas sintiendo.

Salud La familia es tu carga y eso no está bien, es importante aprender a soltar apegos emocionales, incursiona en terapia.

Dinero Hoy fluye a ti, puede que alguien te pague una deuda atrasada, o que te llegue sin esperarlo. Presta atención a los detalles, a veces no es el dinero físico pero sale la fecha de pago, o se expide el cheque, o te confirman el día de la semana en que pagarán.



Predicción de pareja

No sacrifiques, hoy haz lo que te dicta el corazón, a veces quieres idealizar a tu pareja y no siempre responde como lo deseas. No te sacrifiques, mejor comparte lo que tienes y pueda alcanzar para los dos.