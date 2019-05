Escorpión – Viernes 31 de mayo de 2019: atiende las corazonadas que te están llegando

Este es un viernes en que tu paisaje astral se modifica y cambia porque te sientes más que inspirado al estar en el umbral de un nuevo mes, una nueva ilusión. No te desesperes si a última hora aparece algo que te fuerza a tomar otras decisiones diferentes a las que tenías pensado para este fin de semana pues lo que parece negativo no lo es realmente.

Este es el momento de abrirse a lo nuevo, a la vida, a las cosas que te llegan sin pedir. Si tienes pareja estás entrando en lo que se llama la etapa de la consolidación y si estás soltero no sentirás ningún tipo de vacío sino más bien tomarás esta etapa alegremente como un período para estar contigo mismo.

Amor El próximo mes de junio presentará importantes alternativas en tu vida amorosa, Escorpión. Deberás tomar una decisión importante para tu realidad afectiva. Guíate por tus intuiciones, pero no soslayes tu experiencia y conocimiento de la vida. Afortunadamente ahora cuentas con la doble energía de la Luna en tu signo opuesto al igual que Venus, planeta del amor, en tránsito directo por ese mismo signo, y esa combinación te inspira, alienta y estimula.



Dinero y fortuna

Si hoy no recibes la noticia que esperabas no te preocupes, Escorpión, pues será algo totalmente pasajero, no olvides que estás bajo la influencia de la cuadratura de Plutón, un aspecto de 90 grados, que pronto pasará.