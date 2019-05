Escorpión – Viernes 24 de mayo de 2019: un fin de semana de locuras amorosas

Estarás arriesgándote en muchas cosas. Este es tu momento atrevido para hacer lo que no habías hecho. Da ese primer paso que te colocará donde debes estar. Exprésate con seguridad, pero no olvides la delicadeza o el tacto social pues podrías estar muy brusco debido a la influencia retrógrada de Júpiter y Saturno.

Amor Aprovecha esta noche para disfrutar tu amor con tu pareja, gozar la vida en común y dejar a un lado las preocupaciones de tu trabajo. No lleves a tu intimidad los problemas ajenos. La vida te está dando lecciones importantes.

Salud

No te arriesgues hoy en actividades para las cuales no estás entrenado. Antes de montar a caballo, esquiar o practicar un deporte de alto riesgo asegúrate muy bien y no trates de lucirte innecesariamente.