Escorpión – Viernes 22 de marzo de 2019: se avecinan días muy divertidos

Tu fuerza de voluntad y sentido de determinación escorpiónidos son muy fuertes en este día en que se inicia el ciclo uno. Si necesitas emprender algún proyecto importante te sentirás inspirado y por eso ve haciendo planes desde ahora aunque aún no te lances a nada nuevo hasta que no tengas todo el control en tus manos.

Sería mejor esperar a que Mercurio vuelva a estar directo el próximo día 28. Es tu tiempo de arremeter con todas tus fuerzas las tareas que has estado posponiendo. Confía tus recursos internos que son muy poderosos y si los canalizas bien te servirán para llegar a tus metas.

Amor Este es un tiempo de revelaciones sentimentales, Escorpión. La vida te está dando lecciones que debes aprovechar si quieres disfrutar intensamente tu presente. No te ates a nada del pasado que te traiga dolor o problemas emocionales. Ahora es tu momento de poner tus emociones en orden y aprovechar el inicio del ciclo uno acoplado con el inicio del año nuevo zodiacal recientemente comenzado.

Salud

Cuida lo que comes pues tu sistema digestivo está ahora muy sensibilizado y si no te preocupas por ingerir alimentos sanos podrías incurrir en el error de comer “cualquier cosa” y eso no es conveniente en ningún momento, mucho menos en este ciclo.