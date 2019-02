Escorpión – Viernes 22 de febrero de 2019: llegó el momento de diferenciar amor de ilusión

El tránsito de la Luna por el elemento aire te ayuda a entender que en la vida no importa caerse, lo que sí realmente importa es levantarse ya que recibes un tono optimista y fresco que te ayudará a sobrellevar cualquier contratiempo de un forma excelente, Escorpión.

Amor Lo que sucedió es parte de tu historia personal, Escorpión, así que es hora de aprender de las experiencias pasadas y no volver a cometer los mismos errores. Superarás cualquier estado emocional triste que podrías tener.



Trabajo

Hay posibilidades de un aumento de sueldo en los próximos días, en el caso que estés empleado y hace tiempo no lo recibías. Por otra parte, si no tienes trabajo, no te inquietes ya que en este ciclo astral se abrirán puertas de oportunidades.