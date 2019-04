Escorpión – Viernes 19 de abril de 2019: plenilunio, tu intuición se exalta

Este es el tiempo del plenilunio que también incidirá en tu signo escorpiónido, de las reuniones felices en el que se restablecen contactos que estaban en peligro, Escorpión. Pon los pies sobre la tierra antes de tomar decisiones que puedan cambiar radicalmente el curso de tu vida, pues tienes a Júpiter retrógrado en el horóscopo y sueles decir ciertas cosas de las cuales posteriormente te arrepientes. Recuerda que muchas veces no tenemos que arrepentirnos de lo que no dijimos y a veces el silencio es mejor. Sigue tus corazonadas, habla con sinceridad en todo momento y no te agobiarás con pesares.