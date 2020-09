Escorpión - Viernes 18 de septiembre del 2020: cambiarás la monotonía de tus días

Buscas con constancia nuevas actividades que te hagan sentir emoción para que tus días no estén llenos de monotonía. Por fin logras encontrar el camino, que te ayuda a lograrlo, pero debes tomar en cuenta, que una vez que inicies algo, no lo dejes inconcluso, pues regresarás a lo mismo que tenías.

Pronóstico del día : la carta regente puede hacer que se modifique un día, de un instante a otro. No olvides que todas las influencias energéticas, tienen su lugar en lo que respecta a tus decisiones. Algunas veces te dejaste llevar por arrebatos que no fueron precisamente acertados, pero ahora te propondrás hacer cosas diferentes que te ayuden a caer en los mismos errores del pasado.

AMOR Has tenido un comportamiento extraño, durante los últimos días, en realidad quisiste llamar la atención de quien menos seguía tus pasos pero te salió mal. Cuando no cumples tus objetivos, te vuelves impulsivo y errático, tratarás de justificar tus acciones, pero es mejor mantener la calma.

SALUD

No postergues un estudio, análisis o visita médica, con constancia te cuesta trabajo admitir que tienes algunos problemas que no has resuelto y que se están convirtiendo en un dolor de cabeza para ti. La disciplina es fundamental para que sigas manteniendo tu salud, pero si insistes en detener tus chequeos, podrías lamentarlo más adelante.