Escorpión – Sábado 6 de julio de 2019: un encuentro feliz con alguien interesante

Este sábado está ocurriendo un tránsito planetario que tiene que ver directamente contigo, Escorpión. Todo se conmociona en tu entorno con un trino de Plutón con l Una y un sextil con Neptuno. Si ocurre una situación imprevista en tu rutina diaria que te impida reunirte con la persona amada a la hora convenida, no descuides la comunicación, usa el teléfono, no dejes que la falta de información arruine tu fin de semana.

Pueden surgir inconvenientes en tus planes de salud, tal vez planeabas salir a la intemperie a caminar y empiece a nevar o llover, o algo similar. No te desalientes, adáptate a la situación, pero no dejes de hacer tus cosas por causa del tiempo. Tu capacidad de ajuste y adaptación serán la clave de tu éxito y con tu voluntad contrarrestarás cualquier inconveniente.

Amor Estás en medio de lo que se llama el tono sensual y es intenso, lo mejor sucederá en la medida que te lo propongas. No hay obstáculos para el amor cuando existe voluntad y deseos de vivir intensamente lo que la vida está ofreciendo. Marte, tu corregente directo, combina su energía con la de Venus, planeta del amor en un signo compatible contigo y el resultado es espectacular ¡el amor llama!

Salud Durante este ciclo astral más importante que "curar" es prevenir. No vayas a cometer imprudencias o hacer disparates saliendo a la intemperie desabrigado o no cuidándote lo suficiente. En la medida que te protejas estarás ayudándote a ti mismo y ayudando a los demás.

Dinero y fortuna No te impacientes, cuando más falta te haga ese dinero lo estarás recibiendo y en pocos días tendrás lo que necesitas para resolver una cuestión pendiente que te ha estado dando vueltas desde hace días en la cabeza. Con el sextil de Neptuno este sábado te surgen ideas muy buenas.



Predicción de pareja para hoy sábado

La mejor relación de hoy: este es un fin de semana idóneo para relaciones con Cáncer y Piscis, así como con Tauro.

La relación más tensa: suelen surgir algunas fricciones con signos de aire como Acuario o de fuego como Leo.

Tu compatibilidad actual: hay buenos efluvios con Cáncer y otros signos del elemento agua, como el tuyo.

Si estás soltero o soltera: no te apresures a comprometerte ni a prometer lo que luego te cause problemas cumplir y te cause estrés.