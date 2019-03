Escorpión – Sábado 2 de marzo de 2019: la energía de la Luna y tu corregente Marte te estimulan

Amor

Algo muy curioso sucede en tu mundo interior con el efluvio de la Luna acuariana en tu signo escorpiónido. No te asustes si te sientes súbitamente atraído o atraída hacia otra persona y te espantes pensando que vas a ser infiel a la persona que amas. En este ciclo surgen fantasías y recuerdos, pero si no se llevan a vías de hecho no hay nada que temer. Tener sueños o imaginaciones ficticias no es nada negativo, es parte de nuestra creatividad humana.