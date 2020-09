Escorpión - Sábado 19 de septiembre del 2020: te quitas un peso de encima con sólo decir la verdad

A veces eres una persona que tiene toda la libertad de hablar como te plazca, pues eres una persona directa que impacta a otros por su manera de pensar. Pero por más incongruente que suene, no con todas las personas tienes la fortaleza, para hacer confesiones o verdades que podrían cambiarles la vida. Hoy deberás demostrar que tienes la valentía para hacerlo, pues te lo agradecerá con el tiempo.

Pronóstico del día : es la influencia de la carta de la estrella de cabeza la que te ha puesto en duda sobre lo que debes o no hacer. Pero tienes que pensar, que si estuvieras en el lugar de la otra persona, seguro te gustaría saber la verdad. Por eso a pesar del miedo, logras vencer el apuro y dices con seguridad lo es necesario para el otro.

AMOR Mantienes las amistades como si fueran familiares de sangre, por eso es importante que no pienses mucho, que si te tienes información que es relevante para un amigo, le des los argumentos para utilizarla como deba. Debes tener la fortaleza de decir las cosas con calma pues recuerda que no todas las personas reaccionan del modo en el que piensas. Sin embargo, tendrás la certeza de que este día, se volverá determinante para quien ayudes.

SALUD Es la ansiedad de la preocupación por los demás la que te mantiene tan inconsistente, físicamente, no descartes que puedes comenzar a utilizar infusiones de hierbas medicinales para relajar tus ánimos. Principalmente comienzas por los cítricos, para seguir con las hierbas, así consigues que en poco tiempo tu cuerpo se recupere a la brevedad.

DINERO Te sientes lo suficientemente capaz como para realizar un préstamo urgente a una persona importante, sin necesidad de cuestionarle los motivos por los que te lo solicita. Has sido arriesgado y valiente al tomar esa decisión, pero sin importar el resultado, te vuelves un ángel al que se le regresa por multiplicado la buena acción que has tenido.



TRABAJO

No tendrás ningún problema con hacer que los demás brillen sin necesidad de que te lo reconozcan, pero ten en cuenta que no debe ser así todo el tiempo, pues también debes cuidar tus esfuerzos. Ayudaste a una persona que no tenía idea de cómo salir de una situación embarazosa, para que después recibas con gratitud, que tu acción le salvó el trabajo.