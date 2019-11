Escorpión - Sábado 16 de noviembre de 2019: explorarás nuevos horizontes

Muchas veces has estropeado tu felicidad presente por estar trayendo situaciones pasadas o comentar con tu pareja algo que ya se solucionó.

No te conviene en lo absoluto hacer esas cosas, menos en estos días de noviembre en los que Mercurio, planeta de las comunicaciones, está a punto de terminar su tránsito retrógrado por tu signo el próximo día 20 y podrías apresurarte a hacer lo que debe esperar.

Amor Este sábado tu regente Plutón hace una conjunción con Saturno, ambos directos. Hay cambios positivos asociados con un viaje o una invitación social donde vas a conocer personas muy interesantes que con su sola presencia van a ayudarte a salir de una situación emocional inestable y ponerte nuevamente en un camino dichoso y feliz. Si por el contrario ese no es tu caso entonces ni te preocupes pues las cosas van mejor de lo que puedes pensar.

Salud

Es un día adecuado para practicar ejercicios físicos y echar adelante tus planes de salud que te propusiste al principio de año. Si aún sigues sin adelgazar o fumando no te desalientes porque tú tienes toda la voluntad del mundo si te lo propones. En unas semanas comenzará el 2020 no dejes que pase igual que otras veces que te propones muchas maravillas y luego terminas no cumpliendo ninguna, o muy pocas.