Escorpión - Miércoles 7 de octubre del 2020: te sentirás desmotivado por un momento

Sin importar que todo se va acomodando correctamente en tu vida, hay momentos en los que presientes que las cosas no son tan prósperas como antes.

Has hecho hasta lo imposible por sentir que todo puede ponerse a tu favor, pero hay momentos aunque pequeños, que te quitan las pilas y te vas para abajo.

Ahora es un buen tiempo para que las cosas sean mucho mejores, si confrontas a quienes te hacen enojar. No solo eres celoso con una pareja, sino en general. Por eso tienes que mantenerte lejano a todo lo que te provoque intensidades para no provocar problemas.



SALUD

Sentirás que tu cabeza se siente pesada, pues no solo es físicamente, le has metido demasiadas ideas que no puedes controlar. Pero deberás invertir en liberarla pues en su momento será mucho más complicado para ti encontrar el equilibrio.