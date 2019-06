Escorpión – Miércoles 26 de junio de 2019: hoy más que nunca pon a funcionar tu intuición

El dinero prometido puede tardar algo, pero esto no implica incumplimiento sino más bien demora y afortunadamente llegará en el mejor momento. Debido a una cuadratura de Plutón con la Luna este miércoles -90 grados de diferencia- puedes sentirte atraído hacia la persona equivocada e incurrir en algún error, pero aún así, insistirás en tener una relación muy íntima y sensual.

Amor ¡Sextil de Plutón con Neptuno, 60 grados de diferencia entre ambos, un aspecto muy auspicioso, favorable! Acepta tu realidad emocional si te interesa tener una relación seria con esa persona que te apasiona. Pesa en tu balanza emocional lo más importante para ti, y si puedes pasar por alto los detalles que no te agradan del todo lánzate al amor.

Trabajo Revisa con detenimiento las ofertas de trabajo, si estás desempleado, y toma con calma decisiones que tengan relación con tu situación laboral futura si has pasado por la desagradable experiencia de haber perdido tu empleo ahora estás en el camino de la recuperación.



Dinero y fortuna

Quizás te llegue una invitación que no te guste del todo, pero trata de asistir porque si no te mueves en diferentes círculos no podrás darte a conocer ni tampoco efectuar contactos convenientes para tu economía.