Escorpión – Miércoles 20 de febrero de 2019: pronto recibirás una agradable visita

Noticiero astrológico: la Luna está en tránsito por el signo de Virgo, que es el opuesto de Piscis, el signo que ya está rigiendo. No hay planetas retrógrados. La vibración de hoy es el siete, la del conocimiento y el estudio. Tu regente, el planetoide Plutón está en Capricornio.

La superluna de ayer destapó una caja de secretos e ideas que estaba vedada para ti y te asombrarás de todo lo que ahora sucede, las cosas que te enteras y la forma en que abordas los diferentes escenarios sentimentales. Se acercan buenos momentos. No temas, lo que hasta ahora parecía complejo y difícil, deja de serlo.

En el amor, y en la vida laboral, tienes frente a ti todo un caudal de alternativas que no debes desestimar, Escorpión, pues llegan cargados de múltiples opciones y oportunidades. Una palabra tuya, dicha en el mejor momento, cambiará radicalmente tu realidad existencial.

Amor

Como corolario del plenilunio de ayer tu ser interno está muy sensibilizado. Este período astral demanda más cuidado de tu parte para no comprometerte con quien aún no te sientes seguro emocionalmente. Una persona que hace mucho no ves te causará gran alegría al darte noticias de quien menos pensabas. Inicias un nuevo ciclo después de estos días en el que las tormentas pasadas van quedando atrás y la vida amorosa emerge más fortalecida que antes. Comprobarás que una separación sentimental valió la pena.