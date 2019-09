Escorpión – Miércoles 18 de septiembre de 2019: una ocasión para celebrar

Afortunadamente estás en un tono entusiasta, lleno de dinamismo, que debes aprovechar íntegramente para que no se te escapen de tus manos las oportunidades que ahora lloverán ¡tienes luz verde para la acción, Escorpión, no te detengas ni vaciles!

Amor El modo imperante en tu vida amorosa es de agilidad, de frescura, de ligereza a la hora de restarle importancia a cosas que realmente no la tienen. Te sentirás dueño de tus sentimientos y eso es formidable, pero ¡cuidado con la arrogancia!

Salud Durante este ciclo astral estarás viviendo una buena onda regenerativa dentro de tu área de salud la cual te impulsará a que hagas muchas cosas que has estado posponiendo realizar y que beneficiarán tu salud ¡deja ya ese mal hábito, si aún lo tienes! Proponte un tono diferente, en tus manos está conseguirlo.

Trabajo Sé prudente, Escorpión. No te exasperes ni pierdas la paciencia porque hay algunos compañeros de trabajo que se empeñan en querer hacer las cosas a su manera, aunque no sea la mejor.

Si no tiene que ver directamente contigo y no están prestándote atención, no insistas porque estarías perdiendo tiempo y energía.