Escorpión - Miércoles 11 de noviembre del 2020: podrías comprender la idea de sentirte en comunión con el mundo

Es debido al tránsito de los signos de Virgo a Libra, que podrías estar liberando todo aquello que en un principio no pudiste decir, hacer o llevar a cabo como lo habrías planeado. Las personas serían fundamentales en tu andar hoy.

AMOR Has venido a esta tierra para prepararte, que no se te olvide, que independientemente de los planes u objetivos que tengas.

La preparación y aprendizaje que hayas tenido se basaría principalmente en aquello que has tenido que atravesar para superar tus miedos.

Si bien no tienes a la mano todo lo que potencialmente te haría mejorar tus decisiones, entonces detente por un momento para pensarlo mejor. Hoy una ramita de trigo, podría hacer que atraigas el dinero.