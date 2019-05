Escorpión – Miércoles 1 de mayo de 2019: una ocasión para celebrar

Afortunadamente estás en un tono entusiasta, lleno de dinamismo, que debes aprovechar íntegramente para que no se te escapen de tus manos las oportunidades que ahora lloverán ¡tienes luz verde para la acción, Escorpión, no te detengas ni vaciles!

Trabajo

Sé prudente, Escorpión. No te exasperes ni pierdas la paciencia porque hay algunos compañeros de trabajo que se empeñan en querer hacer las cosas a su manera, aunque no sea la mejor. Si no tiene que ver directamente contigo y no están prestándote atención, no insistas porque estarías perdiendo tiempo y energía.