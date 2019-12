Escorpión – Miércoles 1 de enero de 2020: el nuevo año trae consigo una excitante aventura

¡Feliz año nuevo, Escorpión! Este miércoles en que la Luna se desplaza a un signo de tu elemento, agua, no dejes escapar el amor por falta de comunicación. Si estás distanciado de una persona querida no dilates el diálogo. No permitas que la inercia la aparte de tu lado. Es el día de la conversación sincera para terminar tus dudas. ¡Anímate, es un nuevo año, una nueva vida!