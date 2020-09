Escorpión - Lunes 28 de septiembre del 2020: serás la persona favorita de alguien

A veces eres lo suficientemente incapaz, de darte cuenta que el mundo se pone a tus pies, por quejarte demasiado. Siempre tienes que salir a favor, a pesar de que no has sido tan acertado en todas las decisiones que tomas.

SALUD La salud es muy variable en ti, en realidad no le has dado el valor necesario y consideras que eres invencible, el darle poder a la soberbia, solo te hará que cierres las posibilidades de tu bienestar en corto tiempo.



DINERO

No sigas pidiendo prestado dinero que no podrás pagar, antes que nada debes ser consciente, que si haces todo de la manera incorrecta, solo estás tapando un bache con otro y no logras solucionar nada. El inmiscuirte en deudas solo te hace acrecentar un problema del cual probablemente no sientas que exista salida.