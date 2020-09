Escorpión - Lunes 21 de septiembre del 2020: deberás hacer todo lo que sea posible por superar las malas rachas

Fase Lunar: creciente.

Iluminación: 28%.

Signo de influencia: Escorpión a Sagitario.

Carta del Tarot: la Muerte de frente.

Te ves envuelto en algunos procesos que no comprendes, pues los esfuerzos que realizas por salir adelante no han sido suficientes para lograr tus objetivos. Personas que vienen y van han criticado todo lo que decides, pues no es necesariamente los pasos normales que alguien haría para salir de complicaciones. Deberás seguir siendo firme si quieres lograr lo que te has propuesto.

Pronóstico del día: para ti se combinan dos cosas fundamentales para influenciarte hoy, primero la luna y después la carta del cambio. Te cuesta trabajo sentir que te liberas de lo que te ha mantenido por algún tiempo en inconformidad, pero deberás aprovechar que la combinación anterior, se lleva tus peores rachas.





AMOR

Has notado que las personas sostienen actitudes extrañas hacia ti, piensas que quizá estás cambiando y por eso no son como debían. No necesitas preguntarle a todos el motivo de su cambio de actitud, es mejor que tú ubiques algunas emociones que quizá cambiaste tú y no lo contrario.

SALUD

Se nota que has hecho algunas cosas que te están haciendo rejuvenecer, hay personas a tu alrededor que te comentarán este cambio. No todos lo harán de la mejor forma, pero ten la seguridad de que estarás al pendiente de los que sí, para hacerles ver tu agradecimiento. Al hacer este cambio de apariencia, te encontrarás más sano en poco tiempo.

DINERO

No logras ubicar la mejor forma para hacer que tu dinero se encuentre siempre favorable, en algunas ocasiones tienes rachas sumamente importantes, pero no logras mantener tu dinero como deberías. Se han acumulado gastos y deudas indebidas que necesitas resolver en corto tiempo. Si piensas que es imposible, solo recurre a quienes has ayudado, al menos como un apoyo para sentir que lograrás salir adelante haciendo actividades extra que te generen dinero.





TRABAJO

Las opciones de trabajo que pasan frente a ti constantemente, no te hacen sentir agradable para mantenerte en una misma actividad, te consideras lo suficientemente hiperactivo como para que puedas hacer varias cosas al mismo tiempo. Si sientes que te encierran o que estás bajo el mando de otros, tu energía se perderá y no lograrás lo que quieres laboralmente hablando.

PREDICCIÓN DE PAREJA PARA HOY LUNES

Si te encuentras en pareja : tu pareja manifestará celos por saber que alguien de tu pasado te está buscando.

Si estás soltero : aceptas con gusto la invitación de una persona para conocerse más.

Nivel de energía sexual : Moderado.

COMPATIBILIDADES

Amor: Libra o signos de aire.

Amistad: Sagitario o signos de fuego.

Laboral: Aries o signos de fuego.

Nivel de tolerancia : Moderado.

Con quien podrías entrar en tensión : te sabrás mantenerte en calma frente a un Piscis.