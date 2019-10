Escorpión – Lunes 21 de octubre de 2019: te animarás a cambiar viejos hábitos

Este lunes hay múltiples aspectos de tu regente Plutón que resultarán inspiradores como lo son el sextil de Plutón y de Venus y la conjunción Saturno. No te impacientes frente a un contratiempo inicial, Escorpión.

Amor

No dejes que nada perturbe tu tranquilidad mental ni sentimental, Escorpión. Hay personas que constantemente tratan de crear problemas y situaciones negativas en tu vida amorosa, pero si no les haces caso y continúas como vas, no habrá problemas.