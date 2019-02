Escorpión – Lunes 18 de febrero de 2019: aprenderás de una circunstancia nueva

Estarás en un tiempo de encrucijadas sentimentales en el que ocurrirán importantes eventos cósmicos, Escorpión. Van a ocurrir importantes eventos relacionados contigo en el plano sentimental. Si tienes alguna duda no la manifiestes públicamente, debes ser muy prudente, y sobre todo, no hagas comentarios que puedan comprometerte.

Deberás ser muy cuidadoso y proceder con toda la intuición escorpiónida para evitar complicaciones, sobre todo si vas a empezar algo nuevo. Esto no quiere decir que te abstengas de hacerlo, sino que si lo vas a hacer, refuerces tu atención y no te lances a lo primero que surja.

Amor

No te adelantes a los acontecimientos porque podrías cometer alguna indiscreción y decir cosas que no te convienen. Esto asustaría a esa persona que está pensando iniciar una relación seria contigo. No dejes que tu sinceridad y desenfado se confundan con insensibilidad o falta de tacto, pues esto nada tiene que ver contigo.