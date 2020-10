Escorpión - Lunes 12 de octubre del 2020: por fin encuentras calma a pesar de la tormenta

Festejarás a título personal aquello que por un momento te mantuvo en un sentimiento de incongruencia con las personas. En sí son las relaciones públicas las que han hecho que no encuentres la paciencia necesaria que incite a tener una mejor relación con quienes convives.

Pronóstico del día : ahora encuentras en la buena energía de la luna, las posibilidades de regresar tu confianza en ti mismo, llenándote de puertas abiertas en varios aspectos de tu vida. Quizá no tengas que sentirte comprometido con quienes no tienes compatibilidad, pero al menos serás mucho más amable y confiable.

AMOR

Concedes una doble oportunidad a la persona que quiere tener una relación seria contigo, quizá has sentido que no toleras ciertas cosas que te desesperan de ella y comenzaste a dudar si había sido la mejor decisión seguir en una relación que no te da la seguridad que necesitas.