Escorpión – Jueves 7 de marzo de 2019: tu sexualidad escorpiónida envuelve a todos e tu alrededor

Lo que por tanto tiempo has estado esperando se acerca a tu vida de una forma diferente, no como pensabas sino desde otro ángulo. La mejor noticia es que tanto en el aspecto sentimental como social te sentirás más seguro de ti mismo, pero recuerda que con Mercurio retrógrado no debes apresurarte a la hora de tomar decisiones y si puedes esperar un poco antes de hacerlo, mejor.