Escorpión – Jueves 4 de abril de 2019: la Luna en fuego, sé prudente

La Luna está en el elemento fuego lo cual tiende a volverte muy temperamental, así que actúa con prudencia. No termines nada en este día, mucho menos una relación, y si vas a aclarar algún asunto enojoso serénate antes de platicarlo porque si no actúas con madurez emocional podrías complicarte la vida.

Lo que esperabas empieza a realizarse y hoy jueves descubres nuevas formas de conquista, de expresión y comunicación. No te empecines en actitudes tercas sino más bien sé más flexible, tolerante y capaz de olvidar, perdonar y esculpir tu presente.

Amor Podrás resolver muchas cuestiones asociadas con tu vida amorosa si actúas con más justicia y no te dejas llevar por comentarios ni chismes. Una relación de muchos años no se debe estropear por terceras personas ajenas a tu vida íntima.

Salud Descubres que la manera ideal de enfrentar tus problemas de salud es mediante el optimismo y una actitud positiva. Aunque una enfermedad o condición no vaya a desaparecer de la noche a la mañana, tu actitud ayudará a que te sientas mejor.



Dinero y fortuna

No regales tus talentos ni te dejes usar por personas manipuladoras. Tu tiempo y calificaciones valen dinero y si no te quieren pagar lo que pides da media vuelta y vete a otro lado. No es altanería ni orgullo, sino darte tu lugar y exigir respeto.