Escorpión – Jueves 25 de abril de 2019: no dejes que nada te empañe tu alegría

Las horas de la mañana son apropiadas para salir de compras y adquirir lo que necesitas para tu hogar. Guíate por tu intuición, tu sexto sentido y tu disposición escorpiona. Recuerda que ahora tienes a tu regente en tránsito retrógrado así que no te dejes llevar por las apariencias.

Descubres lo que otros no han visto, profundizando seriamente en cuestiones que son primordiales para que puedas adelantar todo lo que tienes en mente. Un fin de mes intenso.

Amor No confundas el amor con la amistad pues al hacerlo podrías pensar que alguien está interesado sentimentalmente en ti cuando lo cierto es otra cosa. Si te guías por tu intuición y no solamente por las apariencias te irá mucho mejor, Escorpión. Precisamente ese es el tipo de confusión que te trae tu regente en tránsito retrógrado.

Salud

Puedes experimentar malestares relacionados con la circulación, várices y la presión arterial. Si padeces de los mismos ya sabrás como tratarlos. Si nunca los has sufrido consulta tu médico, pero no te inquietes porque todo pasará si no te desatiendes.