Escorpión – Jueves 21 de marzo de 2019: consigues lo que querías

Este es un día de amor en todos los aspectos porque las posiciones planetarias unidas a la acción de la luna llena auspician lo mejor para ti, sin embargo, no olvides que Mercurio sigue retrógrado, te lo recuerdo para que no vayas a excederte. Aparta de tu mente la ofuscación a la hora de dialogar con tu pareja y no habrá ninguna dificultad porque tu manera de ser, directa y genuina, lo solucionará todo.