Escorpión – Jueves 20 de junio de 2019: te llegarán ideas muy promisorias

Este es el jueves de los encuentros impactantes. Acentuado por los aspectos de Plutón y la conjunción de tu corregente, Marte, con Mercurio. Querrás impresionar a tu pareja con algo fuera de serie, pero debes ser cauto para no contraer deudas ni verte envuelto en situaciones embarazosas.

El amor llega a tu lado, disfrútalo, pero no exageres. Si algo no sale bien y es tu culpa, acepta la responsabilidad y te sentirás mejor. No es una actitud madura estar siempre buscando culpables fuera de uno y este jueves aprendes de tus experiencias,