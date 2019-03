Escorpión – Jueves 14 de marzo de 2019: te surgen sentimientos encontrados

Una canción traerá un recuerdo algo nostálgico a tu vida, una evocación sentimental. El pasado en tu vida siempre es algo latente e intenso, cargado de vivencias, pero no lo traslades automáticamente al presente ni trates de repetir algo que ya fue. Cada experiencia es diferente. No lo olvides.

Amor Es posible que surjan algunos obstáculos en tu vida sentimental capaces de causarte problemas con tu vida amorosa si te detienes a considerar los errores en vez de mirar los aciertos. Tú eres muy intuitivo y sabes ser positivo a la hora de tomar decisiones. Sigue tus corazonadas escorpiónidas y no lo lamentarás.

Trabajo Una indecisión te puede frenar un negocio. No te dejes llevar por los sentimientos negativos y actúa con firmeza pues tu signo tiene muchos recursos internos. Una persona en tu trabajo puede causarte problemas con sus constantes interrupciones que se acentúan en este ciclo con el tránsito retrógrado de Mercurio. Evítala. Tú sabes quién es y cómo hacerlo.

Dinero y fortuna

No te agobies, Escorpión. Recuerda que a pesar de la situación económica general a ti no te está yendo mal si lo comparas como estabas por esta fecha el año pasado. Sin embargo, debes empezar a ahorrar para que no te veas con dificultades cuando haya problemas y tendrás recursos para salir bien de todo cuando surjan las opciones.