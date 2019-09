Escorpión – Jueves 12 de septiembre de 2019: tu sexualidad escorpiónida acentúa tu carisma

Tu regente, el planetoide Plutón, no podía estar mejor situado este jueves ya que presenta numerosos trinos –aspectos favorables de 120 grados-, con el Sol, Mercurio, Venus y Marte lo cual neutraliza su carga negativa y al unir esas energías con la influencia de la Luna acuariana de hoy y el sextil de Neptuno lo que tienes frente a ti es formidable, Escorpión.

Sin embargo, a pesar de todo esto, podrían llegar a tus oídos algunos comentarios que crean temores o ansiedades en quienes te rodean. Mucho cuidado, no vayas a propalarlos inútilmente, ni tampoco lo hagas a través de correos electrónicos que puedan comprometerte.

Amor Si tu pareja no te atiende como debes, si te sientes en un segundo plano y hay otros intereses que ocupen su tiempo en lugar de darte a ti tu lugar, es hora ya de poner un alto a esa situación, y platicar con el corazón y la razón en las manos.

Salud Necesitas distracción y descanso. No lleves trabajo a tu casa y deja atrás las preocupaciones familiares y laborales. Si te relajas totalmente desaparecerán muchos malestares físicos recientes y es hora de irte preparando para el tránsito del equinoccio de septiembre en unos días.

Trabajo

La capacidad de tu signo para efectuar los cambios y ajustes necesarios en tu vida quedará hoy en evidencia y tendrás la claridad mental para tomar buenas decisiones laborales. Si has optado por dejar un empleo que no te gusta, hazlo, pero no de forma precipitada, acuérdate que aún tienes a tu regente, Plutón, retrógrado.