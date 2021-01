Escorpión - Miércoles 20 de enero del 2021: todo lo que emprendes hoy, se da por tu determinación

De pronto hay momentos en los que por impulso realizas cosas que no tienen un buen final, pero si eres considerado, lograrías muchas más cosas de las que has pensado. Es la conjunción entre el Sol y Plutón, el que te prepararía todo para que hicieras lo que te convenga.

Pronóstico del día: no es necesario que sea literalmente, pero puedes tomarte de la mano con alguien que te ayude a crecer como antes no lo hiciste. Por el momento es como el tránsito de Aries a Tauro, te daría la fuerza necesaria para que no te sientas abrumado por lo que no pudiste hacer solo.