Escorpión - Domingo 31 de octubre de 2021: presta más atención al trabajo

Salud.

Marte rige tu casa 6 de la enfermedad y está en este momento en tu casa 12 del autosabotaje. Esta casa habla de cosas ocultas y que no están a la vista por lo que hay que tener cuidado sobre temas que has ignorado en tu salud y es necesario atender. Si has sentido dolores en el cuerpo es un momento de ir con el médico.