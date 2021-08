Escorpión - Domingo 22 de agosto de 2021: habrán cambios en el trabajo

Dinero.

El tema con las finanzas en este día es esa sensación de estar llenando una cubeta con un agujero en el fondo, no importa cuánto ganes, sientes que se va demasiado rápido, esta energía durarás un par de meses más así que te recomiendo que durante este tiempo intentes ser más consciente del uso que le das a tu dinero. Si tomas conciencia del modo en el que lo administras podrás corregir defectos que aún no has notado.