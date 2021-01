Escorpión - Lunes 18 de enero del 2021: intenta respirar antes de que una idea impulsiva te lleve a tomar decisiones erróneas.

Provienes del agua, un elemento que es difícil de contener, ya de por si impulsivo y lleno de energía. Como lo quieras tomar, es un buen día para que comiences a pensar si lo que has hecho por el momento es realmente lo correcto o no. Por ello es que sin duda serías una persona mucho más calmada para decidir, con la Luna creciente frente a ti.

Sin necesidad de dudar, hoy por hoy harías lo suficiente para que no te gane la nostalgia o alguna energía relacionada a la ansiedad. Posiblemente es el trígono entre la Luna y Venus el que te haría sentir un poco de hiperactividad pues has estado confinado por un tiempo y necesitarías desfogar esa energía.

Pronóstico del día: a pesar de que de pronto todo se vislumbre un tanto nublado, no dejarías de lado hacer lo pertinente para que no caigas en un bache del que no sabrías como salir tan pronto. Es decir que a pesar de que tienes mucho por delante, simplemente te estarías dejando influir por energías que no son pertinentes para ti. Pero por ello es como el tránsito de Piscis a Aries el que haría lo suficiente para que alejaras dichas vibraciones.