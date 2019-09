Escorpión – Domingo 8 de septiembre de 2019: encuentros felices con seres queridos

Sigue con el régimen de salud que estás llevando que te permitirá conservar tu estado físico. No te desalientes si aumentas de peso durante esta temporada, es natural. Lo importante es recuperar tu ritmo. Estarás agradablemente sorprendido al recibir un dinero de quien hace tiempo te debe una fuerte suma, y no te pagaba. En general esta semana se presenta bien auspiciada.

Salud Si comenzaste un tipo de tratamiento alternativo como la quiropráctica, acupuntura o una terapia parecida y empiezas a ver resultados positivos, sigue tus planes, no termines antes de tiempo y cumple todas las indicaciones.

Trabajo

Un ciclo laboral exitoso para los escorpiones que están preocupados por un documento, papel legal o una citación que no acababan de recibir ya que a partir de ahora las cosas girarán positivamente hacia ti. Si te han dado una respuesta negativa a una gestión no te impacientes, no te angusties, será algo transitorio.